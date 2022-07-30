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Товарищеские матчи. «Арсенал» сыграет с «Севильей», «МЮ» – с «Атлетико», «Интер» против «Лиона»

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи «Арсенал» Англия – «Севилья» Испания – 14:30   Манчестер Юнайтед Англия – Атлетико Испания Дата проведения 30 июля, 14.

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