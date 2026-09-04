Соскин назвал заявление Трампа о возврате 300 млрд долларов «ударом для Зеленского»

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о необходимости для Европы вернуть Вашингтону средства, потраченные на военную помощь Украине, стало серьезным ударом для Владимира Зеленского.
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