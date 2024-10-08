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Царьград

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В аэропортах Кузбасса усилили санитарный контроль из-за вируса Марбург

В аэропортах Кузбасса усилили санитарный контроль из-за вируса Марбург

Специалисты Роспотребнадзора используют автоматизированную информационную систему «Периметр».В аэропортах Кемерова и Новокузнецка усилят санитарный контроль за пассажирами, прибывающими из-за границы.

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