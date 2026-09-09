Актриса Саша Бортич призналась, что улетела с сыном в отпуск

Объявившая о паузе в карьере актриса Саша Бортич улетела с шестилетним сыном из России. Звезда сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Потребление алког...
- А Профессор Продеус...
- ЛЛ "Сиб.фм": в Новос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым