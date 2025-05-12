Москва растоптала ультиматум Киева и ЕС: Армия России перешла в решающее наступление. Украина осталась один на один с Путиным

ВА

Владимир Акулов

Господин и вассал...­Османский султан Бязид покорил сербов ...Сделал их своими вассалами ... И сербы мужественно сражались против Тамерлана за своего властелина Баязида в битве близ Ангоры 20 июля 1402г... И все погибли... ** Сикхи в британской армии... Британия захватила Индию и заставила сикхов воевать за свои интересы … Бой при Сарагархи в 1897 году... Сикхи отважно сражались против превосходящих сил афганцев и все погибли , не отступив с позиций...Защищая Британию... ** Мрачная тайна власти : побежденные вассалы мужественно и честно сражаются и умирают за своих поработителей ? Типологически сходно : хитрая осторожная лиса никогда бы не напала на человека… Но , пораженная вирусом бешенства , нападает на человека , вооруженного ружьем , и погибает … Вирус бешенства , внедрившийся в мозг животного , становится *господином* лисы , делает лису своим *вассалом* … Поведение животного подчиняется командам *господина* … Вассал не имеет суверенитета…И умирает за поработителя.То же и на Руине...