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Александр Усик: «Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца»

«Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца», – признался украинский боксер. Напомним, что во время поединка Усику потребовалась 5-минутная пауза, чтобы восстановиться после удара британца ниже пояса.

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