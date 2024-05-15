Генштаб ВСУ признал отступление под Волчанском и Липцами, назвав его «перемещением на более выгодные позиции»

Пока спикер группировки «Хортица» Назар Волошин пытался всех убедить, что ВСУ под Волчанском не только остановили наступление российских войск, но и выбили их из города, Генштаб признал отступление подразделений украинской армии.
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