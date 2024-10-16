Пиунова: тел погибших в Непале альпинистов могут привезти в Катманду 16 октября

Тела погибших в Непале альпинистов спустили со склона через восемь дней после трагедии. Информацию об этом подтвердила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в соцсети «ВКонтакте».
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