Трамп пообещал ответить Евросоюзу на вводимые им новые тарифы против США

Брюссель намерен ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифную политику Дональда Трампа. С 18 февраля в США действуют пошлины в 25% на поставки различных товаров от стали и алюминия до бурбона.
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