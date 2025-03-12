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  • Eduard
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Трамп пообещал ответить Евросоюзу на вводимые им новые тарифы против США

Трамп пообещал ответить Евросоюзу на вводимые им новые тарифы против США

Брюссель намерен ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифную политику Дональда Трампа. С 18 февраля в США действуют пошлины в 25% на поставки различных товаров от стали и алюминия до бурбона.

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