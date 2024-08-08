Возбуждено уголовное дело по факту покушения на Евгения Поддубного

В результате атаки вооруженных формирований Украины на Курскую область 7 августа получил ранение военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей ВГТРК Евгений Евгеньевич Поддубный.
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