Как спецодежда создала нашу моду — и куда идет теперь

Первая костяная игла древностью 50 тысяч лет считается сделанной денисовцами, а первым изображением, предположительно сшитой иглой одежды, считается юбка из скрученных волокон на палеолитической Венере Леспюгской древностью в четверть сотни тысяч лет.
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