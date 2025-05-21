В Астраханской области провели проверку воинского учета новых граждан России

Сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Каспийской флотилии совместно с правоохранительными органами и военкоматом провели рейд по проверке соблюдения правил воинского учета среди натурализованных граждан.
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