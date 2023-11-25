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На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году

На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний за внутренние полеты ожидается на уровне 25 млрд рублей, сообщил 25 ноября глава Минтранса России Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции «Россия в движении» на ВДНХ в Москве.

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