На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний за внутренние полеты ожидается на уровне 25 млрд рублей, сообщил 25 ноября глава Минтранса России Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции «Россия в движении» на ВДНХ в Москве.