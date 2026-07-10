Ксения Собчак оценила наряд Стефании Маликовой в 13 млн рублей

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, привлекла внимание в наряде за 13 млн рублей. Собчак подсчитала стоимость её образа, включающего платья бренда Dress by Stesha, сумку Chanel и украшения от Cartier и Bvlgari.
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