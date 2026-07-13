Как выявить сахарный диабет 1 типа у ребенка на ранней стадии: интервью с врачом

Что нужно знать о диагностике диабета у детей фото: pics five/Shutterstock/Fotodom.ruМожно ли узнать о сахарном диабете 1 типа у ребенка до появления первых симптомов? Почему диагноз все чаще ставят детям дошкольного возраста и какие анализы позволяют выявить риск развития диабета задолго до появления клинических симптомов?Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, мы поговорили с Ириной Георгиевной Рыбкиной — детским эндокринологом Морозовской детской городской клинической больницы.