Двух полковников ФСБ приговорили к 9 годам за взятки от католических священников

Фото: «БИЗНЕС Online» Двое полковников Федеральной службы безопасности России были приговорены к длительным срокам лишения свободы за вымогательство и получение крупных взяток от представителей Римско-Католической Церкви в Москве.
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