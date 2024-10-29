Родри стал первым игроком с 2015 года, получившим «Золотой мяч» до 30 лет

В понедельник, 28 октября, в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча».В понедельник, 28 октября, в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча».
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