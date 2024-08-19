В Смоленской области прокуроры выявили более 900 нарушений законов в сфере ЖКХ

В Хиславичах обнаружена растрата на 600 тысяч рублей В Смоленской области по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прошли надзорные мероприятия, направленные на проверку законности расходования коммунальных платежей на ремонт и содержание жилых домов.
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