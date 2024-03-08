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Welt: ВС РФ прорывают фронт на фоне нехватки солдат и боеприпасов у Украины

Welt: ВС РФ прорывают фронт на фоне нехватки солдат и боеприпасов у Украины

Журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телевизионного канала Welt заявил, что ВС РФ на разных участках прорывают фронт, поскольку армия Украины испытывает нехватку личного состава и боеприпасов.

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