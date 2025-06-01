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Стоп шум-гам. Граждан России предупредили о высоких штрафах за нарушение тишины в домах

Стоп шум-гам. Граждан России предупредили о высоких штрафах за нарушение тишины в домах

Отдельные регионы России могут самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах и размеры административных штрафов за их нарушения.

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