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Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта

Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть еще одно новшество в тактике противника: боевики ВСУ при помощи тяжелого гексакоптера пытались доставить снаряженный противотанковой миной ТМ наземный дрон непосредственно на линию боевого соприкосновения.

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