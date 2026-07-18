Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть еще одно новшество в тактике противника: боевики ВСУ при помощи тяжелого гексакоптера пытались доставить снаряженный противотанковой миной ТМ наземный дрон непосредственно на линию боевого соприкосновения.