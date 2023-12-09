Видео: На Смоленщине идут съемки сериала «Девочка и робот»

«Девочка и робот» – так называется сериал, которые сейчас снимают в Смоленской области. Кинодесант высадился для того, чтобы снять необычный образовательный проект, несколько десятков серий – забавных и поучительных одновременно.
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