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РИА Новый день

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Инвестиции уральских металлургов в снижение выбросов превысили 52 миллиарда рублей

Инвестиции уральских металлургов в снижение выбросов превысили 52 миллиарда рублей

ММК с 2017 года вложил в снижение выбросов в атмосферу более 52 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в России известный как День эколога, компания подвела промежуточные итоги реализации проектов в сфере экологии.

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