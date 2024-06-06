Инвестиции уральских металлургов в снижение выбросов превысили 52 миллиарда рублей

ММК с 2017 года вложил в снижение выбросов в атмосферу более 52 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в России известный как День эколога, компания подвела промежуточные итоги реализации проектов в сфере экологии.