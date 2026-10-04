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Культуромания

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Юные артисты из Хакасии приняли участие в съемках для цифрового архива «Росдетцентра»

Юные артисты из Хакасии приняли участие в съемках для цифрового архива «Росдетцентра»

28 сентября медиаспециалисты «Росдетцентра» провели съемки с участием образцовых коллективов Хакасской республиканской детской школы искусств — фольклорного ансамбля «Айдас» и хореографического ансамбля «Пӧӧлбек».

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