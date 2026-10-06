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Крымская газета

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День Ираиды Спорной 6 октября: красный закат — к дождю, много орехов — к морозам

День Ираиды Спорной 6 октября: красный закат — к дождю, много орехов — к морозам

Сегодня православная церковь вспоминает мученицу Ираиду (Раису) Александрийскую (начало IV века). Юная дева, дочь священника, с двенадцати лет посвятила себя монашеской жизни.

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