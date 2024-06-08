Традиционные способы лечения солнечных ожогов сделают только хуже. Врач рассказал, почему нельзя использовать сметану и кефир при солнечных ожогах: будет только хуже Терапевт Ольга Чиркова рассказала, почему кефир, сметана и масло — плохие продукты для лечения солнечных ожогов.