Традиционные способы лечения солнечных ожогов сделают только хуже. Врач рассказал, почему нельзя использовать сметану и кефир при солнечных ожогах: будет только хуже Терапевт Ольга Чиркова рассказала, почему кефир, сметана и масло — плохие продукты для лечения солнечных ожогов.
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