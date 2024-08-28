Авария на трассе Р-256: ВАЗ-2109 развалился на две части после столкновения с Mitsubishi ASX

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом. В результате столкновения кроссовера Mitsubishi ASX и хэтчбека ВАЗ-2109 автомобиль ВАЗ был выброшен в поле и разорван на две части.