Авария на трассе Р-256: ВАЗ-2109 развалился на две части после столкновения с Mitsubishi ASX

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом. В результате столкновения кроссовера Mitsubishi ASX и хэтчбека ВАЗ-2109 автомобиль ВАЗ был выброшен в поле и разорван на две части.
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