МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Бои за Теткино идут уже вторую неделю, а штабные крысы всё не могут перебросить туда резервы. Это преднамеренно, или ..."Тяжелейшая ситуа...
  • Константин Самарин
    Очередные победные рапорты, без одного подтверждающего факта.«Орешника» им ока...
  • Sergey Ivanov
    Сколько же голов у этого Генштаба ВСУ, если его обезглавливают уже раз 5 а головы все не не кончаются?«Орешника» им ока...

«Орешника» им оказалось мало: адский смерч в Киеве, штаб ВСУ обезглавлен, из Сум вывозят тела 400 офицеров НАТО

«Орешника» им оказалось мало: адский смерч в Киеве, штаб ВСУ обезглавлен, из Сум вывозят тела 400 офицеров НАТО

Вооруженные силы России продолжают наносить мощные удары по военным целям Украины - в ответ за теракт против мирных в Брянской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Сколько же голов у этого Генштаба ВСУ, если его обезглавливают уже раз 5 а головы все не не кончаются?
Ответить
4 час.
Константин Самарин
Очередные победные рапорты, без одного подтверждающего факта.
Ответить
2 час.
наверх