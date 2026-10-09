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"Жадность фраера сгубила". Пелагея прокомментировал взыскание 71 млн рублей с экс-мужа Ивана Телегина

"Жадность фраера сгубила". Пелагея прокомментировал взыскание 71 млн рублей с экс-мужа Ивана Телегина

Пелагея прокомментировала взыскание 71 млн рублей с бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, с которым она со скандалом разводилась, в суде споря из-за раздела имущества и алиментов на их дочь Таисию.

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