"Жадность фраера сгубила". Пелагея прокомментировал взыскание 71 млн рублей с экс-мужа Ивана Телегина

Пелагея прокомментировала взыскание 71 млн рублей с бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, с которым она со скандалом разводилась, в суде споря из-за раздела имущества и алиментов на их дочь Таисию.
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