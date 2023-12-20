В Центробанке назвали главное разочарование 2023 года

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов назвал главным разочарованием 2023 года то, что Россия недалеко продвинулась в создании регулирования цифровых прав и цифровых валют, в частности, использовании их в трансграничных расчетах.
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