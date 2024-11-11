Проблема с освещением попала в топ популярных жалоб в «Умный Смоленск»

Только за последнюю неделю смоляне отправили десятки сообщений о негорящих фонарях во дворах, скверах и на главных улицах Проблема освещения городских улиц попала в топ вопросов на платформе «Умный Смоленск», сообщили в созданном мэрией сервисе.