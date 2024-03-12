🥒 Более 42 тысяч тонн овощей дали крымские теплицы за 2023 год Ещё в январе крымские тепличные предприятия начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года.
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🥒 Более 42 тысяч тонн овощей дали крымские теплицы за 2023 год Ещё в январе крымские тепличные предприятия начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года.