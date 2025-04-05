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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов: «Сезоном доволен на 80%. Не так много выступал, но полная коллекция медалей в разных гонках есть»

В этом году олимпийский чемпион стал победителем чемпионата России в спринте. – Коротко об итогах сезона – довольны или нет? – Полностью сезоном доволен на 80 процентов.

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