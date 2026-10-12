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Два программных инструмента помогут снизить энергозатраты на обучение ИИ

Два программных инструмента помогут снизить энергозатраты на обучение ИИ

Исследователи Университета Мичигана объединяют два программных инструмента, чтобы снизить энергозатраты на обучение крупных нейросетей.

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