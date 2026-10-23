18 октября в Заельцовском районе Новосибирска на улице Жуковского к экипажу ДПС обратился взволнованный мужчина, чей двухлетний сын получил травму головы, упав с высоты на детской площадке во время загородного отдыха.
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