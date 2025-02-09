Дональд Трамп наказал прокурора МУС за призыв «арестовать» Путина

Дональд Трамп ввёл жесткие санкции против прокурора, выдавшего ордер на «арест» Владимира Путина. США применили экономические и туристические санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, ранее запросившего ордер на “арест” президента РФ Владимира Путина.
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