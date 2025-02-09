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Дональд Трамп наказал прокурора МУС за призыв «арестовать» Путина

Дональд Трамп наказал прокурора МУС за призыв «арестовать» Путина

Дональд Трамп ввёл жесткие санкции против прокурора, выдавшего ордер на «арест» Владимира Путина. США применили экономические и туристические санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, ранее запросившего ордер на “арест” президента РФ Владимира Путина.

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