Житель Тюмени, выигравший 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше, объявился

Участник из Тюмени, выигравший один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото", обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей.
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