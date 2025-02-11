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Как Зевс: что нужно мужчине для крепкого здоровья

Как Зевс: что нужно мужчине для крепкого здоровья

«Ты то, что ты ешь», — сказал основатель медицины великий Гиппократ. Наш организм — это очень сложно устроенный «дворец», который, несмотря на его величие и наличие высшей нервной деятельности и пребывания в нем духа и души, строится из очень простых вещей: белков, жиров, углеводов, витаминов минералов и воды.

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