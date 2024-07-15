Steam устроил раздачу боевика Intravenous в духе Splinter Cell и Hotline Miami — на подходе втора...

Steam устроил раздачу боевика Intravenous в духе Splinter Cell и Hotline Miami — на подходе вторая частьЛитовский разработчик Роман Глебенков (он же Explosive Squat Games) при поддержке издательства HypeTrain Digital объявил о старте в Steam раздачи своего пиксельного стелс-экшена Intravenous в духе одновременно Splinter Cell и Hotline Miami.