НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Steam устроил раздачу боевика Intravenous в духе Splinter Cell и Hotline Miami — на подходе втора...

Steam устроил раздачу боевика Intravenous в духе Splinter Cell и Hotline Miami — на подходе втора...

Steam устроил раздачу боевика Intravenous в духе Splinter Cell и Hotline Miami — на подходе вторая частьЛитовский разработчик Роман Глебенков (он же Explosive Squat Games) при поддержке издательства HypeTrain Digital объявил о старте в Steam раздачи своего пиксельного стелс-экшена Intravenous в духе одновременно Splinter Cell и Hotline Miami.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх