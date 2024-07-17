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Новак сообщил, что во всех регионах Кавказа построят или реконструируют аэропорты

Новак сообщил, что во всех регионах Кавказа построят или реконструируют аэропорты

Также будут расширены мощности железной дороги и экспортные транспортно-логистические маршрутыВице-премьер России Александр Новак рассказал, что во всех регионах Северного Кавказа построят или реконструируют аэропорты.

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