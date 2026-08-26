Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 585 подписчиков

"Полная ерунда": Делягин отверг слухи о тревожном последствии внедрения цифрового рубля

"Полная ерунда": Делягин отверг слухи о тревожном последствии внедрения цифрового рубля

Михаил Делягин отверг слухи о тревожном последствии внедрения цифрового рубля: "Это полная ерунда". Так, звучат панические опасения, что банки в России на этом фоне якобы могут рухнуть, лишившись комиссионных доходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии