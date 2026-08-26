"Полная ерунда": Делягин отверг слухи о тревожном последствии внедрения цифрового рубля

Михаил Делягин отверг слухи о тревожном последствии внедрения цифрового рубля: "Это полная ерунда". Так, звучат панические опасения, что банки в России на этом фоне якобы могут рухнуть, лишившись комиссионных доходов.
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