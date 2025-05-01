Украинские боевики пытаются прорваться в Сумскую область из Курской области

В Курской области украинские боевики стремятся пробраться в Сумскую область. По словам военного эксперта Геннадия Алехина, эти группы сейчас скрываются и не представляют значительной угрозы, но важно повышенное внимание правоохранительных органов и местных жителей.
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