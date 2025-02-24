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Ефимов: по программе КРТ реорганизуют неэффективно используемый участок в Бабушкинском районе

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют неэффективно используемый участок в Бабушкинском районе

На северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый участок, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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