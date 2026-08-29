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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Воробьев: «Хэйс запомнился мне в «Филадельфии» добрым парнем, весельчаком. Я был молодым, Кевин мне очень сильно помогал. Он технически хорошо оснащен, хорошо владеет шайбой»

Нападающий « Торпедо » Михаил Воробьев поделился мнением о форварде « Ак Барса » Кевине Хэйсе . Игроки ранее вместе выступали за «Филадельфию».

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