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Царьград

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Одесситка заявила о росте цен на продукты из-за ударов России

Одесситка заявила о росте цен на продукты из-за ударов России

Жительница Одессы заявила о росте цен в супермаркетах из-за влияния российских ударов на логистику. Проблемы с поставками грозят также Львову, после перебоев в Киеве, отмечаются пустые полки и сокращение ассортимента в магазинах.

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