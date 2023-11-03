Попович высказался о недопуске русскоговорящих к дебатам: "Токсичное решение"

"Решение руководства компании Teleradio-Moldova запретить кандидатам на выборах говорить на русском языке не только ошибочно, но и токсично, незаконно", - считает бывший министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.
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