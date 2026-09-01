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ТСН24

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Психолог Гусева объяснила, почему ипохондрики не верят врачам

Психолог Гусева объяснила, почему ипохондрики не верят врачам

Даже безупречные результаты анализов иногда не способны убедить человека в том, что он здоров. Почему ипохондрия – это не просто мнительность, а расстройство, которое поддаётся лечению? Об этом рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета "Синергия" Анна Гусева.

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