Нападение на учительницу: «По факту, депутатов сегодня охраняют лучше, чем детей» Школьница, ненавидящая химию и физику, пришла 1 сентября с ножом, перцовым баллончиком и бутылкой с горючей смесью Герман Галкин Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Аксютенко 1 сентября 2026 года регионы России подверглись массовой информационной атаке — в школы, больницы, детсады и другие социальные объекты поступили сотни ложных сообщений о минировании.
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- «Украина в задниц...
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Требование к штату охранников в школе - это понятно, но если "рамка" на входе не определила посторонний предмет, при чём здесь (в данном случае) "бабушка-охранник"?
Шизоидальное поведение можно было распознать заранее или нет? И как поступать с учениками, которые находятся "на грани" совершения подобных поступков?
Интернаты позакрывали
Надо вводить уголовную ответственность с 12. Прав Бастрыкин!
От нашей власти страдает весь российский народ. Издеваются, как хотят.
Разогнать поганой метлой минпрос в полном составе, как профнепригодное. Сколько еще наш Гарант, красиво говорящий о повышении престижа учителя, будет терпеть это божье недоразумение - Кравцова, сколько еще детей и учителей должны пострадать от не профессионализма минпросовских "эффективных менеджеров" и прийдут педагоги, не по диплому, а по опыту работы, знающие школу и проблемы воспитания, а остепененные неучи, пусть за свой счет собираются в междусобойчики и обсуждают теоретические проблемы воспитания, но без внедрения их выводов в практику и близко их не подпускать к детям. Нужны им будут подопытные кролики - пусть берут деточек депутатов, минстров и экспериментируют.
Дожили....
Бабушки - лучшие охранники?
Как там, бишь, было у Михалмихалыча Жванецкого? "Не надо вязанье в кобуре держать!"