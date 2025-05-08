НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Жоау Невеш: «Арсенал» – сильная команда, но «ПСЖ» был лучше на их поле и на своем тоже. Наша задача – выиграть Лигу чемпионов»

Жоау Невеш: «Арсенал» – сильная команда, но «ПСЖ» был лучше на их поле и на своем тоже. Наша задача – выиграть Лигу чемпионов»

Французский клуб дважды обыграл английский (1:0 и 2:1) в полуфинале Лиги чемпионов. «Мы отпраздновали успех в раздевалке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх