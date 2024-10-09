Будет вкусно
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Будет вкусно

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Ленивый белый форшмак - он вкуснее, чем классический. Простой рецепт и 2 хитрости его особенного вкуса

Ленивый белый форшмак - он вкуснее, чем классический. Простой рецепт и 2 хитрости его особенного вкуса

А форшмак я всегда любила и люблю. Пусть простенькое блюдо и не совсем "гламурное", не "модное" - но ведь это так вкусно.

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Комментарии
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ИРИНА КОРОТКОВА
Спасибо, думаю,будет очень вкусно!👍👍👍
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