А форшмак я всегда любила и люблю. Пусть простенькое блюдо и не совсем "гламурное", не "модное" - но ведь это так вкусно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Скорее ставьте чайник и не говорите, что это Шарлотка. Итальянский яблочный пирог за 5 минут, чудо какой пышный и вкусный
- Нашел отличную замену дорогущей сёмге. Такую вкуснятину готовлю из простой горбуши, пальчики оближешь. Салатик улетает только так
- Ленивый белый форшмак - он вкуснее, чем классический. Простой рецепт и 2 хитрости его особенного вкуса
Свежие комментарии